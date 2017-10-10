Еще один политик задержан в Киргизии по делу о попытке захвата власти

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Бишкек, 10 октября. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал еще одного политика по делу о попытке захвата власти.

Как сообщают Известия, в пресс-службе КГНБ заявили о задержании члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова, который по версии спецслужб имел контакты с арестованным по этому делу 2 октября депутатом Канатбеком Исаевым.

«Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике», — говорится в пресс-релизе госкомитета нацбезопасности.

Также в КГНБ уточнили, что против арестованного Мелиса Аспекова возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к массовым беспорядкам» и «приготовление к насильственному захвату власти».