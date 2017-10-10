Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Еще один политик задержан в Киргизии по делу о попытке захвата власти
Весь мир
Еще один политик задержан в Киргизии по делу о попытке захвата власти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Еще один политик задержан в Киргизии по делу о попытке захвата власти

    6:53  10 Октября 2017
    50

    Еще один политик задержан в Киргизии по делу о попытке захвата власти

    Бишкек, 10 октября. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал еще одного политика по делу о попытке захвата власти.

    Как сообщают Известия, в пресс-службе КГНБ заявили о задержании члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова, который по версии спецслужб имел контакты с арестованным по этому делу 2 октября депутатом Канатбеком Исаевым.

    «Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике», — говорится в пресс-релизе госкомитета нацбезопасности.

    Также в КГНБ уточнили, что против арестованного Мелиса Аспекова возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к массовым беспорядкам» и «приготовление к насильственному захвату власти».

    Автор: Константин Терехов
    #бишкек #киргизи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5962

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53087

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91740

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108091

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30228
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        401
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        2225
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        6524
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        208