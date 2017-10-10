Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане
Экономика
Семь регионов России могут остаться без строительных компаний
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Семь регионов России могут остаться без строительных компаний

    7:05  10 Октября 2017
    363

    Семь регионов России могут остаться без строительных компаний

    Москва, 10 октября. В рамках реформы саморегулирования строительных организаций Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций (СРО) в регионах России — при этом семь российских регионов могут вовсе остаться без строительных организаций. По оценке Национального объединения строителей, в настоящее время существуют основания для прекращения деятельности 64 строительных СРО — они не представили средства в компенсационный фонд, необходимый для покрытия убытков, нанесенных деятельностью строительных компаний.

    В каждой СРО строителей состоит не менее сотни строительных компаний. 57 российских СРО разместили средства в компенсационном фонде в недостаточном объеме, а еще семь и вовсе не смогли представить информацию о размещении средств.

    Семь регионов России могут остаться без строительных компаний

    Как указывают в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), без строительных СРО могут остаться Волгоградская, Костромская, Новгородская, Орловская, Ростовская и Смоленская области. При этом строительство в регионах может и вовсе остановиться — работать могут только члены СРО, но членом СРО можно быть только в своем регионе, а следовательно, строительные компании из других регионов не смогут работать на «чужой земле», рассказали газете «Известия» в НОСТРОЙ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5968

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53096

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91774

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108097

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30232
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        1404
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        16522
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        37808
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        7477