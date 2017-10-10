Семь регионов России могут остаться без строительных компаний

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Москва, 10 октября. В рамках реформы саморегулирования строительных организаций Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций (СРО) в регионах России — при этом семь российских регионов могут вовсе остаться без строительных организаций. По оценке Национального объединения строителей, в настоящее время существуют основания для прекращения деятельности 64 строительных СРО — они не представили средства в компенсационный фонд, необходимый для покрытия убытков, нанесенных деятельностью строительных компаний.

В каждой СРО строителей состоит не менее сотни строительных компаний. 57 российских СРО разместили средства в компенсационном фонде в недостаточном объеме, а еще семь и вовсе не смогли представить информацию о размещении средств.

Как указывают в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), без строительных СРО могут остаться Волгоградская, Костромская, Новгородская, Орловская, Ростовская и Смоленская области. При этом строительство в регионах может и вовсе остановиться — работать могут только члены СРО, но членом СРО можно быть только в своем регионе, а следовательно, строительные компании из других регионов не смогут работать на «чужой земле», рассказали газете «Известия» в НОСТРОЙ.