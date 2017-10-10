Травников отправил в отставку правительство Новосибирской области

В Избранное

Новосибирск, 10 октября. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Травников отправил правительство Новосибирской области в отставку. Чиновникам предписано продолжить исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

«Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку прежнего главу региона Владимира Городецкого. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников ранее занимал пост мэра Вологды, сообщает Газета.ru.