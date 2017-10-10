«Яндекс» начнет выкупать подержанные автомобили

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Москва, 10 октября. Российская интернет-компания «Яндекс» будет выкупать подержанные автомобили для последующей перепродажи.

Как пишет издание «Известия», для этого компания использует платформу «Авто.Ру». Отмечается, что «Яндекс» будет предъявлять ряд требований к выкупаемым авто. Так, в условия выкупа попадут наличие не более двух собственников по ПТС, отсутствие серьезного ремонта, исправность всей техники, юридическая чистота.

В компании «Яндекс» через месяц обещают провести пресс-конференцию, на которой будут раскрыты все детали проекта.