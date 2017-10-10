Пользователи нашли способ отомстить «ВКонтакте» за платную музыку

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Москва, 10 октября. Завсегдатаи «ВКонтакте» придумали нехитрый способ отмщения социальной сети после введения платы за прослушивание музыки в приложении.

Как пишет Газета.ru, пользователи обрушили рейтинг программы в App Store до рекордно низкого значения в 1,5 звезды при максимуме 5 звезд. К слову, в начале лета рейтинг «ВКонтакте» составлял весьма неплохие 3,5 звезды.

Помимо крайне низких оценок пользователи засыпали раздел «Отзывы» крайне нелестными комментариями, припомнив администрации социальной сети и изменения дизайна.

Как напоминают Известия, с начала октября «ВКонтакте» ввела ограничение на прослушивание музыки через приложения. Бесплатно можно наслаждаться любимыми композициями не более часа в день. Снятия ограничений стоит 149 рублей в месяц.