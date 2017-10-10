Российские ученые запечатлеют на камеру полет мышей в космос

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Москва, 10 октября. Впервые в истории космонавтики видеотрансляцию полета животных в космос будут передавать на Землю в онлайн-режиме.

Как пишет газета «Известия», на космическом аппарате «Бион-М» № 2 установят камеры. Отмечается, что этот российский аппарат предназначен для медицинских экспериментов.

Как пишет издание, первый подобный аппарат запустили еще весной 2013 года. Через месяц приземлился под Оренбургом. На борту аппарата в контейнерах были размещены мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов. Во время полета ученые провели 30 экспериментов.