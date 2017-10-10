Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Еще один политик задержан в Киргизии по делу о попытке захвата власти
Весь мир
Заключенных в американских тюрьмах россиян лишили прессы на русском языке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заключенных в американских тюрьмах россиян лишили прессы на русском языке

    6:35  10 Октября 2017
    30

    Заключенных в американских тюрьмах россиян лишили прессы на русском языке

    Вашингтон, 10 октября. Власти США ограничили доступ к прессе заключенным в американских тюрьмах россиянам. ОБ этом со ссылкой на отбывающего тюремный срок в тюрьме Форт-Дикс российского летчика Константина Ярошенко сообщают «Известия».

    Ярошенко сообщил, что не получает печатные издания с июня.

    «Посольство России оформило для меня подписку на российские газеты. Однако с июня 2017 года без объяснения причин мне не передают печатные издания», — заявил заключенный россиянин.

    Представляющий интересы многих россиян в США адвокат Алексей Тарасов подтвердил, что одна из его подзащитных также не получает периодические издания на русском языке. Подписку на периодику женщине оформило российское посольство.

    Адвокат сообщил, что отказ передавать печатные издания в тюрьме мотивируют необходимостью перевести их на английский язык. Но «переводом» сотрудники пенитенциарных заведений в США могут заниматься годами, отметил Тарасов.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #россияне #заключенные
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5962

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53087

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91740

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108091

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30228
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        401
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        2225
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        6524
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        208