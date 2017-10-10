Заключенных в американских тюрьмах россиян лишили прессы на русском языке

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Вашингтон, 10 октября. Власти США ограничили доступ к прессе заключенным в американских тюрьмах россиянам. ОБ этом со ссылкой на отбывающего тюремный срок в тюрьме Форт-Дикс российского летчика Константина Ярошенко сообщают «Известия».

Ярошенко сообщил, что не получает печатные издания с июня.

«Посольство России оформило для меня подписку на российские газеты. Однако с июня 2017 года без объяснения причин мне не передают печатные издания», — заявил заключенный россиянин.

Представляющий интересы многих россиян в США адвокат Алексей Тарасов подтвердил, что одна из его подзащитных также не получает периодические издания на русском языке. Подписку на периодику женщине оформило российское посольство.

Адвокат сообщил, что отказ передавать печатные издания в тюрьме мотивируют необходимостью перевести их на английский язык. Но «переводом» сотрудники пенитенциарных заведений в США могут заниматься годами, отметил Тарасов.