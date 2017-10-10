Студента, который расстрелял полицейского, поймали в Техасе

В Избранное

Остин, 10 октября. Полицейские штата Техас задержали студента технологического университета, который застрелил полицейского и после этого скрылся.

Информация об этом появилась в Twitter учебного заведения.

ALL-CLEAR: The suspect has been apprehended. Lockdown lifted on campus. Avoid TTUPD, north side of campus. https://t.co/jOFvYnGgL6. — Texas Tech (@TexasTech) October 10, 2017

Напомним, что 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса доставили в полицейский участок для проверки. Молодой человек открыл огонь по правоохранителям и убил одного из них. Злоумышленник покинул место преступления. Полиция штата Техас отмечала, что стрелок скрылся на автомобиле.

Территория учебного заведения была оцеплена. Студентов и сотрудников попросили укрыться в безопасных местах, передает «Газета.ру».