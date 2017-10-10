Microsoft проверит, могла ли Россия купить «рекламу для влияния на выборы»

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Вашингтон, 10 октября. В Microsoft решили провести проверку на предмет того, могла ли Россия купить «рекламу для влияния на выборы».

Как сообщают Известия, специалисты корпорации будут искать следы неких «агентов Кремля», которые могли осуществлять закупки большого объема рекламы и таким образом внести лепту в результаты выборов президента США в прошлом году.

При этом в Microsoft не стали уточнять, каким образом собираются искать «российский след», отметив только, что приняли такое решение после того, как Google решила заняться чем-то похожим.

Как напоминает Газета.ru, ранее в Google сообщили, что якобы обнаружили следы якобы «российских агентов», которые потратили на покупку политической рекламы десятки тысяч долларов.