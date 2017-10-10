Сирия: в Алеппо правительственные войска продолжают разминирование

В Избранное

Дамаск (Сирия), 10 октября. Правительственные войска продолжают мероприятия по разминированию населенных пунктов в провинции Алеппо.

Как сообщает РИА Новости, в том числе сейчас работы идут в деревнях в окрестностях аэропорта. Зачастую военных вызывают местные жители, которые возвращаются в родные места и совершают страшные находки.

«Мы вернулись в свою деревню в июле. И, конечно, сразу увидели эти окопы, и то, что осталось рядом с ними. Сразу же позвонили военным, которые сказали, что таких деревень очень много, и будут все это разминировать», — рассказал Ибрагим Мохаммед.

«В оставленном боевиками схроне найдены снаряды калибра 120 миллиметров. Это самодельные боеприпасы. Их делали на станке, украденном с завода», — добавил после осмотра места сапер Ахмед Амир.

Военные правительственных войск Сирии проводят разминирование при поддержке специалистов РФ из Международного противоминного центра. К слову, силы для гуманитарного разминирования в освобожденных районах Сирии ни одна другая страна или международная организация так и не выделила.