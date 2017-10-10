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Сирия: в Алеппо правительственные войска продолжают разминирование
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    Сирия: в Алеппо правительственные войска продолжают разминирование

    6:13  10 Октября 2017
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    Сирия: в Алеппо правительственные войска продолжают разминирование

    Дамаск (Сирия), 10 октября. Правительственные войска продолжают мероприятия по разминированию населенных пунктов в провинции Алеппо.

    Как сообщает РИА Новости, в том числе сейчас работы идут в деревнях в окрестностях аэропорта. Зачастую военных вызывают местные жители, которые возвращаются в родные места и совершают страшные находки.

    «Мы вернулись в свою деревню в июле. И, конечно, сразу увидели эти окопы, и то, что осталось рядом с ними. Сразу же позвонили военным, которые сказали, что таких деревень очень много, и будут все это разминировать», — рассказал Ибрагим Мохаммед.

    «В оставленном боевиками схроне найдены снаряды калибра 120 миллиметров. Это самодельные боеприпасы. Их делали на станке, украденном с завода», — добавил  после осмотра места сапер Ахмед Амир.

    Военные правительственных войск Сирии проводят разминирование при поддержке специалистов РФ из Международного противоминного центра. К слову, силы для гуманитарного разминирования в освобожденных районах Сирии ни одна другая страна или международная организация так и не выделила.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #алеппо
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