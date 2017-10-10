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Общество
ФСБ: Два жителя Якутии подозреваются в участии в террористической организации
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    ФСБ: Два жителя Якутии подозреваются в участии в террористической организации

    6:16  10 Октября 2017
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    ФСБ: Два жителя Якутии подозреваются в участии в террористической организации

    Хабаровск, 10 октября. Управление ФСБ РФ по республике Саха возбудило уголовные дела в отношении двух жителей города Нерюнгри. Они подозреваются в причастности к деятельности террористической организации.

    Как установлено сотрудниками УФСБ, уроженец Киргизии, прошел в Турции религиозное обучение и начал исповедовать радикальные течения ислама — салафитское направление, сообщает РИА Новости. Приехав в Якутию, мужчина стал пропагандировать идеологию терроризма и религиозного экстремизма среди мусульман. Отмечается, что салафит подверг идеологической обработке своих родственников, один из которых позже отправился в Сирию для участия в боевой операции против сирийской армии.

    Управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Ведется расследование.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #фсб #якутия
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