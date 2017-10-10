Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

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Москва, 10 октября. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на видео, в котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган засыпает во время совместной пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко.

Многие пользователи усомнились в поддержке Эрдоганом слов Порошенко об «оккупации Крыма» и назвали это причиной того, что турецкий лидер начал засыпать.

Сразу видно - горячо поддерживает: Эрдоган уснул на словах Порошенко об оккупации Крыма и сотрудничестве с Украиной

pic.twitter.com/Tucci6Wi3y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 9, 2017

Пока Порошенко вещал о сотрудничестве и оккупации Крыма, Эрдоган с интересом уснул pic.twitter.com/SPOXK6UbbR — ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) October 10, 2017

Другие намекнули, что президент Турции мог притвориться спящим, чтобы не отвечать на просьбы украинского коллеги.

После того, как Порошенко начал что-то просить у Турции, Эрдоган просто заснул, чтобы не слышать "вопли водоплясова".... — Evgeny Matisov (@newregion42) October 10, 2017

Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции.

Лишь бы не слышать, как Петро в очередной раз просит денег — Bo///дь (@Zubb_Zer0) October 9, 2017

Нашлись и те, кто оценил ораторский талант Петра Порошенко и даже предложил ему более достойное применение.