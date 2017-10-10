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#Соцсети
Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом
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    Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

    5:54  10 Октября 2017
    380

    Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

    Москва, 10 октября. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на видео, в котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган засыпает во время совместной пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко.

    Многие пользователи усомнились в поддержке Эрдоганом слов Порошенко об «оккупации Крыма» и назвали это причиной того, что турецкий лидер начал засыпать.

    Другие намекнули, что президент Турции мог притвориться спящим, чтобы не отвечать на просьбы украинского коллеги.

    Нашлись и те, кто оценил ораторский талант Петра Порошенко и даже предложил ему более достойное применение.

     

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #эрдоган #соцсети
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