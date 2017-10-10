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Украина
Эксперт рассказал, как Верховная Рада запуталась в оккупациях
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    Эксперт рассказал, как Верховная Рада запуталась в оккупациях

    6:02  10 Октября 2017  /обновлено: 6:02  10 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, как Верховная Рада запуталась в оккупациях

    Киев, 10 октября. Политолог-международник Владимир Воля рассказал на пресс-конференции в Киеве о том, как Верховная Рада запуталась в оккупациях.

    Как считает украинский эксперт, приняв за основу закон о так называемой реинтеграции Донбасса, парламентарии незалежной включили в текст документа понятия, которые взаимоисключают друг друга.

    «В принятом законе две статьи указывают, что в Донбассе «российская оккупационная власть» и ответственность несет она, а не украинское государство. А дальше вообще любопытные вещи», — заявил Воля. 

    По его мнению, с одной стороны, Украина «гарантирует и обеспечивает на той территории, на которой ничего не контролирует». А с другой – в документе есть положение, в котором прописано, что Киев не несет ответственности на неконтролируемой территории.

    Помимо прочего, политог акцентировал внимание журналистов на ряде отсылок к международно-правовым документам, которые содержатся в законе. Например, к конвенции 1906 года об обычаях ведения войны

    «В документе указывается, что оккупированной считается территория, которая занята войсками воюющего государства. Но в преамбуле закона говорится «российская оккупационная власть и самопровозглашенные органы». Если оккупационная власть, то какие там самопровозглашенные органы», — цитирует политолога-международника «ПолитНавигатор».

    Автор: Константин Терехов
    #киев #украина #верховная рада #закон о реинтеграции
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