Эксперт рассказал, как Верховная Рада запуталась в оккупациях

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Киев, 10 октября. Политолог-международник Владимир Воля рассказал на пресс-конференции в Киеве о том, как Верховная Рада запуталась в оккупациях.

Как считает украинский эксперт, приняв за основу закон о так называемой реинтеграции Донбасса, парламентарии незалежной включили в текст документа понятия, которые взаимоисключают друг друга.

«В принятом законе две статьи указывают, что в Донбассе «российская оккупационная власть» и ответственность несет она, а не украинское государство. А дальше вообще любопытные вещи», — заявил Воля.

По его мнению, с одной стороны, Украина «гарантирует и обеспечивает на той территории, на которой ничего не контролирует». А с другой – в документе есть положение, в котором прописано, что Киев не несет ответственности на неконтролируемой территории.

Помимо прочего, политог акцентировал внимание журналистов на ряде отсылок к международно-правовым документам, которые содержатся в законе. Например, к конвенции 1906 года об обычаях ведения войны