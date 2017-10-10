Япония запустила очередной спутник для создания собственной системы GPS

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Токио, 10 октября. С японского космодрома Танэгасима совершен запуск очередного спутника, с помощью которого в стране восходящего солнца планируют создать собственную систему GPS.

Как сообщает Газета.ru, небесное тело было отправлена на орбиту на ракете-носителе H2A-F36, и станет четвертым по счету спутником для создания Токио собственной системы позиционирования «Митибики-4».

В случае успеха, национальная система начнет работать параллельно с американской GPS уже в будущем году. Добавим, что предыдущий спутник этой серии был запущен на орбиту в августе.