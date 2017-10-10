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Киев, 10 октября. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину призван «законсервировать» механизмы двустороннего взаимодействия. Такое мнение о целях визита турецкого лидера высказал на своей страничке в социальной сети Facebook политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, у Украины и Турции не может быть партнерства в экономической сфере, так как странам нечем торговать. Взаимодействовать в политической сфере Киев и Анкара также не могут, так как у Украины и Турции «диаметрально противоположные подходы» во всем. Контактировать с Киевом по поводу крымских татар, по мнению эксперта, Анкаре бессмысленно, так как Крым теперь находится в составе Российской Федерации.

Ищенко отметил, что механизмы взаимодействия между Турцией и Украиной складывались в другой ситуации «пять, десять, пятнадцать лет назад» и сейчас утратили актуальность. Задача Эрдогана, по словам политолога, заключается в том, чтобы вежливо «законсервировать» эти механизмы на случай, если они понадобятся в будущем.

«И если они потом понадобятся, то или Эрдоган, или кто-нибудь из его преемников их расконсервирует. А не понадобятся — так и бог с ними», — отметил Ищенко.

Напомним, 9 октября состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко. По итогам встречи был подписан ряд соглашений, сообщает Газета.ru.