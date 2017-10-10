СМИ сообщили о стрельбе в университете Техаса

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Лаббок (США), 10 октября. В Техасском техническом университете в связи с сообщениями о стрельбе закрыт кампус. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

«В полицию сообщили о стрельбе, стрелок находится на свободе. Кампус закрыт, найдите укрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте учебного заведения в Twitter.

По данным телеканала NBC, в ходе инцидента был убит один из полицейских. Предположительно, стрелок – один из студентов. На месте происшествия работает спецназ.