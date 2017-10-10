Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в университете Техаса
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в университете Техаса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ сообщили о стрельбе в университете Техаса

    5:22  10 Октября 2017
    58

    СМИ сообщили о стрельбе в университете Техаса

    Лаббок (США), 10 октября. В Техасском техническом университете в связи с сообщениями о стрельбе закрыт кампус. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местные СМИ. 

    «В полицию сообщили о стрельбе, стрелок находится на свободе. Кампус закрыт, найдите укрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте учебного заведения в Twitter.

    По данным телеканала NBC, в ходе инцидента был убит один из полицейских. Предположительно, стрелок – один из студентов. На месте происшествия работает спецназ.

     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #стрельба #университет #техас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5958

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53081

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91707

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108082

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30226
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        2197
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        5821
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        200
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1564