Телеканал «Россия 1» рассказал о новом шоу Андрея Малахова

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Москва, 10 октября. Андрей Малахов на телеканале «Россия 1» станет вести новое шоу под названием «Стена». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Новая программа, участники которой будут отвечать на вопросы ведущего, и получать за это деньги, стартует на втором канале 22 октября. При этом сумма каждого вознаграждения варьируется от 100 рублей до 5 миллионов.

В ходе шоу, которое судя по всему, будет выходить раз в неделю, с вершины стены (отсюда и название) будут падать шары в ячейки с различными суммами. В случае правильного ответа шары окрасятся в зеленый цвет, а в случае неверного - в красный.

Как напоминает Газета.ru, в настоящее время Андрей Малахов трудится на канале «Россия 1», где ведет программу «Прямой эфир». Переход с Первого канала был осуществлен минувшим летом.