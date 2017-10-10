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Телеканал «Россия 1» рассказал о новом шоу Андрея Малахова
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    Телеканал «Россия 1» рассказал о новом шоу Андрея Малахова

    5:13  10 Октября 2017
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    Телеканал «Россия 1» рассказал о новом шоу Андрея Малахова

    Москва, 10 октября. Андрей Малахов на телеканале «Россия 1» станет вести новое шоу под названием «Стена». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

    Новая программа, участники которой будут отвечать на вопросы ведущего, и получать за это деньги, стартует на втором канале 22 октября. При этом сумма каждого вознаграждения варьируется от 100 рублей до 5 миллионов.

    В ходе шоу, которое судя по всему, будет выходить раз в неделю, с вершины стены (отсюда и название) будут падать шары в ячейки с различными суммами. В случае правильного ответа шары окрасятся в зеленый цвет, а в случае неверного - в красный.

    Как напоминает Газета.ru, в настоящее время Андрей Малахов трудится на канале «Россия 1», где ведет программу «Прямой эфир». Переход с Первого канала был осуществлен минувшим летом.

    Автор: Константин Терехов
    #андрей малахов #тв #россия 1
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