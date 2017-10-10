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Украина
Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Пашковского
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    Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Пашковского

    4:56  10 Октября 2017
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    Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Пашковского

    Киев, 10 октября. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) страны Павла Пашковского. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

    Пашковский был назначен на пост заместителя главы СВР в марте 2014 года. Указ о назначении подписал исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

    Напомним, в сентябре Петр Порошенко назначил исполнявшего обязанности главы миссии Украины при НАТО Евгения Божка на пост главы Службы внешней разведки. Украинский президент заявил, что знает нового главу СВР как патриота и решительного профессионала с многолетним опытом зарубежной работы, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #порошенко #свр
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