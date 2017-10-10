ООН запретила вход в порты четырем судам, нарушившим санкции против КНДР

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Нью-Йорк, 10 октября. ООН запретила вход в порты четырем нарушившим режим санкций в отношении Северной Кореи судам. Об этом со ссылкой на координатора группы экспертов Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР, Хью Гриффитса сообщает AFP.

Гриффитс отметил, что запрет вводится в отношении четырех судов, перевозивших запрещенные товары. Принятые меры он назвал «быстрыми и решительными».

Координатор группы экспертов подчеркнул, что запрет накладывается на заходы в порты. Судам не запретят плавания, активы их владельцев не будут заморожены.

Напомним, ранее глава военного ведомства США Джеймс Мэттис призвал американскую армию готовиться к военному варианту развития кризиса вокруг Северной Кореи. Громкое заявление глава Пентагона сделал на ежегодной встрече ассоциации армии США, сообщает Газета.ru.