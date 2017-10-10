Юная блондинка пропала при загадочных обстоятельствах в Красноярске

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Красноярск, 10 октября. В Красноярске ищут 18-летнюю девушку, которая пропала при загадочных обстоятельствах.

Местные жители разместили в социальных сетях объявление о том, что 18-летняя девушка пропала накануне. Она перестала отвечать на звонки родственников и не явилась на лекции в институте.

Волонтеры рассказали, что пропала молодая девушка с голубыми глазами, нарощенными ресницами и прямыми светлыми волосами. На ней была розовая шапка, синий шарф, зеленое пальто, платье, на ногах были коричневые сапоги. Поисковики просят жителей Красноярска, которые видели девушку, обратиться в правоохранительные органы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Подмосковье в Люберцах нашли труп.

