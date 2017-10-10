Вандалы облили краской памятник Христофору Колумбу в США

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Вашингтон, 10 октября. Вандалы облили красной краской и исписали оскорбительными надписями памятник Христофору Колумбу в городе Провиденс (штат Род-Айленд) в США. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 9 октября, когда в США отмечают день Колумба. В настоящее время расследованием акта вандализма занимается полиция.

По данным агентства, в минувшие выходные атаке вандалов также подверглись две статуи первооткрывателя в штате Коннектикут.

Напомним, памятники Христофору Колумбу в США и ранее подвергались нападкам вандалов. В сентябре в Центральном парке Нью-Йорка неизвестные облили руки статуи первооткрывателя красной краской и оставили на постаменте ряд надписей, сообщает RT.