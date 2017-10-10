СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты в сторону Саудовской Аравии из Йемена

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Эр-Рияд, 10 октября. С территории Йемена в сторону Саудовской Аравии запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает иранское издание Press TV.

Баллистическая ракета упала на юго-западе Саудовской Аравии на территории округа Джизан. О жертвах и разрушениях не сообщается. Официальный Эр-Рияд пока не прокомментировал сообщение.

Напомним, в августе возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств нанесла авиаудар по гостинице в окрестностях столице Йемена Саны. В результате атаки погибли 33 человека, еще 13 получили ранения, сообщает Газета.ru.