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Происшествия
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СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты в сторону Саудовской Аравии из Йемена
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    СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты в сторону Саудовской Аравии из Йемена

    4:04  10 Октября 2017
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    СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты в сторону Саудовской Аравии из Йемена

    Эр-Рияд, 10 октября. С территории Йемена в сторону Саудовской Аравии запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает иранское издание Press TV.

    Баллистическая ракета упала на юго-западе Саудовской Аравии на территории округа Джизан. О жертвах и разрушениях не сообщается. Официальный Эр-Рияд пока не прокомментировал сообщение.

    Напомним, в августе возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств нанесла авиаудар по гостинице в окрестностях столице Йемена Саны. В результате атаки погибли 33 человека, еще 13 получили ранения, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #саудовская аравия #йемен #ракетный удар
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