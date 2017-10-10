По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

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Лос-Анджелес, 10 октября. По меньшей мере 10 человек погибли из-за лесных пожаров на севере штата Калифорния в США. Об этом сообщает ABC News.

По данным агентства, в штате Калифорния зафиксировано 17 пожаров, огнем охвачено более 364 кв. км (90 тыс. акров) территории. Официально подтверждена гибель 10 человек.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в округах Напа и Мендосино. Из-за лесных пожаров свои дома были вынуждены покинуть 20 тысяч жителей штата, огнем уничтожено 1,5 тысячи домов и промышленных зданий. В округах Напа, Сонома и Юба объявлено чрезвычайное положение, сообщает RT.