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Весь мир
По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии
Весь мир
По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии
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    По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

    3:46  10 Октября 2017
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    По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

    Лос-Анджелес, 10 октября. По меньшей мере 10 человек погибли из-за лесных пожаров на севере штата Калифорния в США. Об этом сообщает ABC News.

    По данным агентства, в штате Калифорния зафиксировано 17 пожаров, огнем охвачено более 364 кв. км (90 тыс. акров) территории. Официально подтверждена гибель 10 человек.

    Ранее сообщалось о гибели трех человек в округах Напа и Мендосино. Из-за лесных пожаров свои дома были вынуждены покинуть 20 тысяч жителей штата, огнем уничтожено 1,5 тысячи домов и промышленных зданий. В округах Напа, Сонома и Юба объявлено чрезвычайное положение, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #жертвы #калифорния #погибшие #лесные пожары
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