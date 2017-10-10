Посол Испании в России рассказал о будущем Каталонии

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Москва, 10 октября. Каталония и остальная часть Испании найдут возможность остаться в составе единого государства. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио.

Рубио подчеркнул, что Испанию и Каталонию связывает длительная совместная история, в которой были «и сложные моменты, и счастливые». Посол отметил, что уверен в продолжении существовании Каталонии в составе единой Испании.

«Сейчас мы переживаем трудный момент, но мы убеждены в том, что найдем возможность продолжить совместное существование в качестве единой Испании», — заявил дипломат.

Рубио подчеркнул, что говорить о противостоянии Барселоны и Мадрида не верно, так как «с одной стороны выступает региональное правительство одной из автономий, которое действует вне правового поля», с другой пользующееся поддержкой подавляющего большинства регионов и учреждений центральное правительство.

По словам дипломата, объявить о независимости собирается не Каталония, а ее автономное правительство, поддержку которому выразила лишь часть местного парламента. Факт выступления правительства автономии в законодательном органе Каталонии Рубио назвал нарушающим «все нормы и даже регламент самого регионального парламента».