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Посол Испании в России рассказал о будущем Каталонии
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    Посол Испании в России рассказал о будущем Каталонии

    3:27  10 Октября 2017
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    Посол Испании в России рассказал о будущем Каталонии

    Москва, 10 октября. Каталония и остальная часть Испании найдут возможность остаться в составе единого государства. Об этом  в интервью «Известиям» сообщил посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио.

    Рубио подчеркнул, что Испанию и Каталонию связывает длительная совместная история, в которой были «и сложные моменты, и счастливые». Посол отметил, что уверен в продолжении существовании Каталонии в составе единой Испании.

    «Сейчас мы переживаем трудный момент, но мы убеждены в том, что найдем возможность продолжить совместное существование в качестве единой Испании», — заявил дипломат.

    Рубио подчеркнул, что говорить о противостоянии Барселоны и Мадрида не верно, так как «с одной стороны выступает региональное правительство одной из автономий, которое действует вне правового поля», с другой пользующееся поддержкой подавляющего большинства регионов и учреждений центральное правительство.

    По словам дипломата, объявить о независимости собирается не Каталония, а ее автономное правительство, поддержку которому выразила лишь часть местного парламента. Факт выступления правительства автономии в законодательном органе Каталонии Рубио назвал нарушающим «все нормы и даже регламент самого регионального парламента».

    Автор: Виталий Малясев
    #каталония #испания #референдум
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