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Польские грибники остановили призванные «устрашить» Россию учения американских танкистов
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    Польские грибники остановили призванные «устрашить» Россию учения американских танкистов

    3:08  10 Октября 2017  /обновлено: 3:29  10 Октября 2017
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    Польские грибники остановили призванные «устрашить» Россию учение американских танкистов

    Варшава, 10 октября. Польские грибники сорвали призванные «устрашить» Россию учения американских танкистов у города Жагань. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

    По данным издания, американские танки Abrams доставили к месту проведения учений под Жаганью 7 октября. Местность отметили запрещающими плакатами, но небывалый урожай грибов побудил поляков пренебречь опасностью. В результате из-за наплыва гражданских и сильного тумана командование решило отложить стрельбы.

    Издание отмечает, что главной целью танковых учений было «устрашение» России и успокоение опасающихся «российской агрессии» членов НАТО.

    Напомним, в настоящее время в Польше находится одна бронетанковая дивизия США, но в Варшаве считаются такой контингент недостаточным. Ранее польский министр обороны Антоний Мачеревич  заявил, что для защиты страны необходимо две американские дивизии.

    Автор: Виталий Малясев
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