Польские грибники остановили призванные «устрашить» Россию учения американских танкистов

В Избранное

Варшава, 10 октября. Польские грибники сорвали призванные «устрашить» Россию учения американских танкистов у города Жагань. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

По данным издания, американские танки Abrams доставили к месту проведения учений под Жаганью 7 октября. Местность отметили запрещающими плакатами, но небывалый урожай грибов побудил поляков пренебречь опасностью. В результате из-за наплыва гражданских и сильного тумана командование решило отложить стрельбы.

Издание отмечает, что главной целью танковых учений было «устрашение» России и успокоение опасающихся «российской агрессии» членов НАТО.

Напомним, в настоящее время в Польше находится одна бронетанковая дивизия США, но в Варшаве считаются такой контингент недостаточным. Ранее польский министр обороны Антоний Мачеревич заявил, что для защиты страны необходимо две американские дивизии.