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Общество
Россияне предпочитают бижутерии дорогие ювелирные изделия – Росстат
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    Россияне предпочитают бижутерии дорогие ювелирные изделия – Росстат

    2:53  10 Октября 2017
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    Россияне предпочитают бижутерии дорогие ювелирные изделия – Росстат

    Москва, 10 октября. Производство российской бижутерии в январе-августе 2017 года сократилось на 24% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году. Такие данные приводит Росстат.

    По данным ведомства, импорт бижутерии также упал на треть. При этом продажи изделий из драгоценных металлов и камней продолжают расти. Эксперты уверены, что это говорит об улучшении экономического положения россиян, чьи потребительские возможности были раньше ограничены дешевой бижутерией, а сейчас позволяют приобретать дорогие вещи.

    Аналитики отмечают, что сейчас россияне выбирают продукцию, которая будет служить долго, а также может быть продана. Как следствие, растет спрос на ювелирные изделия и падает на бижутерию.

    Как пишет газета «Известия», лидерами стран-экспортеров недорогих украшений остается Китай, хотя подобные товары также поступают из Италии, Кореи и Германии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #росстат #бижутерия #ювелирные изделия
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