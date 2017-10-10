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Россияне обсуждают ролик о Путине и мировых политиках: Актеру не хватило харизмы президента
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    Россияне обсуждают ролик о Путине и мировых политиках: Актеру не хватило харизмы президента

    3:02  10 Октября 2017
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    Россияне обсуждают ролик о Путине и мировых политиках: Актеру не хватило харизмы президента

    В день рождения президента России Владимира Путина в YouTube появилась видеопародия «Путин празднует, Меркель жжет». Ролик, снятый на песню Егора Крида и Molly «Если ты меня не любишь», мгновенно стал новым трендом и буквально за сутки набрал более полутора миллионов просмотров. День рождения российского лидера позади, но юмористическое видео блогеров продолжают смотреть. И комментировать. Реакции пользователей Интернета собрала корреспондент Федерального агентства новостей.

    Для начала, напомним, что собой представляет видеоролик. Актеры в масках мировых лидеров поют свою версию поздравления российского президента. Героями ролика, помимо именинника, стали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания, президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и даже экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама. На видео мировые политики поздравляют президента Путина с днем рождения и задаются вопросом: как же он их терпит, таких-сяких?.. Авторы ролика иронично обыграли различные события мировой политики: например, «Путин» сокрушается, как же «Меркель» могла дать «Обаме» прослушку, «Ким Чен Ын» пускает петарду, «Трамп» обвиняет «Обаму» и «Хиллари» в том, что на России лежат санкции, и говорит: я бы отменил, если б не давление со стороны «Макрона» и «Меркель»…

    За один день видео набрало больше тысячи комментариев. Как и следовало ожидать, мнения разошлись. Так, среди высказавшихся оказалось немало недовольных: судя по всему, им не понравилась сама идея подобного ролика.

    «Мне не близко, глупенькие шутки про политику и карикатурное изображение глав государств, такое уже миллион раз делали. Поэтому мне не понравилось», – пишет Михаил Зонов.

    «Должно быть стыдно тем, кто это делал, но стыдно за них мне», – похоже реагирует Сергей Кесарев.

    «Честно говоря, какая-то глупость. И песня дурацкая, у нас ее в столовой на работе крутят регулярно. И все эти шутки какие-то стереотипные, особенно раздражает эта шутка про жену Макрона. Она тут даже ни при чем, зачем было приплетать ее, словно про Макрона и сказать больше нечего», – вполне по-женски высказывается Ирина Кашаева.

    Другие зрители отнеслись к видео менее критически: да, возможно, и тема своеобразная, и исполнение странное, и монтаж топорный… Но никаких крайностей, ведь это юмористический ролик, а не большое авторское кино.

    «Искренне орнула от Ким Чен Ына, тут попадание 100%, выстрелил..., как из пушки. Ко всем остальным актерам есть претензии, почему Обама на самом деле женщина, что, собственно, среди президентов забыла Алла Борисовна, и почему Путин так несдержанно себя ведёт! Наш президент никогда себе такого не позволяет! В целом, как и положено, видеоролик очень доступно объясняет молодежи нынешнее положение», – делится мнением студентка Полина Кочина.

    «…Довольно прикольно: и актуально, и вроде с юмором, и песня заедающая до ужаса. В общем, нормальное такое вирусное видео», – оценивает блоггерский ролик Екатерина Федорова.

    «Ну, не знаю, что сказать. Песня нормальная, с юморком. Мне Put in/Put out сразу вспомнился, даже танец скопирован немного в середине. Но вообще, к др Путина столько фейков было», – вспоминает Егор Евстафьев.

    Некоторые отнеслись к ролику положительно, отметив, что это весело, а значит, нужно радоваться положительным эмоциям, возникшим при просмотре этого видео, и не воспринимать всё чересчур серьезно.

    «На мой взгляд, смешно. Стёб и прикол, не слишком замороченно и без глубокой политизации, – считает Сергей Володин.

    «Юмор всегда ценился. Человек, который делал видео, неплохо разбирается в политике, и как раз все эти подковерные игры, со звонками и настольным футболом без мяча, хорошо показали. Молодцы, по-моему, вышло очень неплохо», – комментирует пенсионер Виктор Иванов.

    «Актерский состав подобран блестяще! Женщина-Обама бестактно влезала в кадр, как это и было на самом деле, когда он напридумывал санкции против России. Очень актуально присутствие в видеоряде Ким Чен Ына, который взрывает пространство кадра. К сожалению, вынужден отметить, что актеру, сыгравшему Путина, не хватило харизмы. Российский Президент более крут, чем этот актеришка, но спасибо за попытку, хотя выбор композиции тоже вызывает большие сомнения», – пишет Дмитрий Карпов.

    «Когда я посмотрела этот ролик, у меня осталось двоякое впечатление, так как вроде бы это настолько подано с сатирой – да, смешно, но если посмотреть со стороны, то всё так оно и есть в нашей политике. И вообще, это такая тема, над которой можно шутить вечно, но это надо уметь делать. В данном случае у создателей этого ролика вышло неплохо! Мне понравилось», – признается студентка Ольга Пермикина.

    Автор: Ксения Володина
    #путин #дональд трамп #россия #сша #трамп
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