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Украина
Судебная реформа на Украине приведет к прекращению расследования 20 тыс. убийств
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    Судебная реформа на Украине приведет к прекращению расследования 20 тыс. убийств

    2:40  10 Октября 2017
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    Судебная реформа на Украине приведет к прекращению расследования 20 тыс. убийств

    Киев, 10 октября. Расследование почти 20 тысяч убийств может быть прекращено на Украине из-за поправок в уголовный кодекс, которые будут внесены в случае проведения судебной реформы. Об этом сообщает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    По его словам, в соответствии с поправками о сроке досудебного расследования, предложенными депутатов Верховной рады Андрее Лозовым, полиции, СБУ и прокуратуре нужно будет закрыть 19721 уголовное дело по фактам убийств.

    Также Матиос отметил, что из-за поправок будет прекращено расследование 31 тысячи дел об угонах автотранспорта, а также 550 тысяч дел о кражах, разбое и грабежах.

    «То есть все, кто совершил преступление до этого дня, из-за Лозового, который так проголосовал, будут освобождены от ответственности», – приводит слова Матиоса «Газета.ru».

    Напомним, что 3 октября Верховная рада одобрила законопроект об изменении процессуального законодательства в рамках судебной реформы.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #расследование #убийство #матиос
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