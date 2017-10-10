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Путин поздравил Пасеку с победой на чемпионате мира по гимнастике
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    Путин поздравил Пасеку с победой на чемпионате мира по гимнастике

    2:37  10 Октября 2017
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    Путин поздравил Пасеку с победой на чемпионате мира по гимнастике

    Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин поздравил победившую на проходившем в Монреале чемпионате мира по гимнастике российскую спортсменку Марию Пасеку. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

    Президент отметил трудолюбие и мастерство Пасеки, которые помогли гимнастке завоевать золотую медаль.

     «Благодаря огромной силе воли, трудолюбию и мастерству Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества в мировой спортивной гимнастике, в напряженной борьбе с достойными соперницами одержали красивую победу», — говорится в телеграмме.

    Путин пожелал гимнастке дальнейших успехов и выразил уверенность в том, что добиваться значимых результатов в будущем ей помогут целеустремленность и чемпионский характер.

    Напомним, чемпионат мира по гимнастике проходил в канадском Монреале. Российская гимнастка Мария Пасека 7 октября завоевала золотую медаль турнира в опорном прыжке, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия #чемпионат #поздравление #гимнастка
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