Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди

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Вашингтон, 10 октября. Спор из-за титула первой леди США произошел между первой женой американского президента Дональда Трампа Иваной и его нынешней супругой Меланьей.

Конфликт произошел после интервью с бывшей женой Трампа Иваной, которая в шутку назвала себя «первой леди».

«У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же все-таки первая жена Трампа, «первая леди», – приводит ее слова «Газета.ru».

После этого заявления представитель Меланьи Трамп назвал слова Иваны «попыткой привлечь к себе внимание». Действующая первая леди США подчеркнула, что намерена использовать свой нынешний статус, чтобы помогать детям, а не продавать книги.

Ивана была замужем за Дональдом Трампом в 1977-1992 года. Она написал про своего бывшего супруга книгу.