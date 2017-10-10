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Весь мир
Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди
Весь мир
Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди
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    Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди

    2:20  10 Октября 2017
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    Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди

    Вашингтон, 10 октября. Спор из-за титула первой леди США произошел между первой женой американского президента Дональда Трампа Иваной и его нынешней супругой Меланьей.

    Конфликт произошел после интервью с бывшей женой Трампа Иваной, которая в шутку назвала себя «первой леди».

    «У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же все-таки первая жена Трампа, «первая леди», – приводит ее слова «Газета.ru».

    После этого заявления представитель Меланьи Трамп назвал слова Иваны «попыткой привлечь к себе внимание». Действующая первая леди США подчеркнула, что намерена использовать свой нынешний статус, чтобы помогать детям, а не продавать книги.

    Ивана была замужем за Дональдом Трампом в 1977-1992 года. Она написал про своего бывшего супруга книгу.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #трамп #меланья #ивана
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