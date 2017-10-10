Полицейский автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье, пострадали два человека

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Москва, 10 октября. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья столкнулись тепловоз и автомобиль ППС, пострадали два сотрудника полиции. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает телеканал «360».

По данным телеканала, ДТП произошло около 22.40 вечером 9 октября у деревни Красная Сторожка. Служебный автомобиль заглох на железнодорожном переезде и в него врезался тепловоз.

«Экипаж ППСП УМВД России по Сергиево-Посадскому району на служебной машине при переезде через железнодорожные пути по техническим причинам совершил аварийную остановку и столкнулся с тепловозом», — цитирует сообщение ГИБДД по региону издание.

В результате столкновения пострадали два сотрудника полиции, находившихся в момент ДТП в автомобиле. На месте аварии работают сотрудники ДПС и экстренных служб.