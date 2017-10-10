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Украина
Болельщик умер на стадионе «Олимпийский» во время матча Украина – Хорватия
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    Болельщик умер на стадионе «Олимпийский» во время матча Украина – Хорватия

    1:58  10 Октября 2017
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    Болельщик умер на стадионе «Олимпийский» во время матча Украина – Хорватия

    Киев, 10 октября. На киевском стадионе «Олимпийский» в ходе отборочного матча для Чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии скончался болельщик. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Как сообщается, умершему мужчине было около сорока лет. Причины его смерти пока неизвестны.

    Напомним, что в этот понедельник на киевском стадионе «Олимпийский» состоялся матч между сборными Украины и Хорватии. Украинская команда проиграла со счетом 2:0, утратив возможность продолжать борьбу за поездку в Россию на Чемпионат мира по футболу.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #украина #хорватия #олимпийский
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