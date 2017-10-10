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Политика
Пушков: Статус Крыма от заявлений Эрдогана не изменится
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    Пушков: Статус Крыма от заявлений Эрдогана не изменится

    2:02  10 Октября 2017
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    Пушков: Статус Крыма от заявлений Эрдогана не изменится

    Москва, 10 октября. Статус Крыма не изменится от того, признает ли его частью России президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится», — написал в своем микроблоге в Twitter сенатор, добавив, что таким образом Эрдоган «просто делает приятное Порошенко».

    В настоящее время президент Турции находится на Украине с официальным визитом. В понедельник состоялась встреча с президентом страны Петром Порошенко, где были подписаны несколько международных соглашений, в том числе в оборонной сфере.

    Пушков: Статус Крыма от заявлений Эрдогана не изменится

    После переговоров на совместном брифинге Эрдоган заявил журналистам, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.

    «Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил президент Турции.

    Позднее первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя заявление турецкого лидера, заявил, что позиция Анкары по крымскому вопросу не является непреодолимым препятствием для сотрудничества России и Турции. 

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #турция #порошенко #эрдоган #крым #пушков
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