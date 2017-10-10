Хирургический робот и новые российские препараты: Медицинский Инвестиционный Форум впервые прошел в Москве. ФАН-ТВ

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В Конгресс-центре Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова прошел I Международный Медицинский Инвестиционный Форум (ММИФ-2017). Новая площадка призвана привлечь внимание Министерства здравоохранения, инвестиционных фондов и различных коммерческих структур к возможностям и свежим проектам на рынке медицинских услуг. Форум посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

На площадке нового форума российские ученые, представители власти, руководители ведущих отечественных и зарубежных инвестиционных компаний, научно-исследовательских институтов и медицинских центров обсудили проблемы развития отрасли и конкретные шаги по ее изменению.

Заместитель Председателя Совета Федерального Собрания РФ Галина Карелова, выступая перед участниками ММИФ-2017, обозначила суть форума:

– Где брать деньги? Эта тема всегда была одной из самых важных. На сегодняшнем этапе эта тема приобретает особое звучание. Развиваются наука, технологии, информационные технологии. Наступают таким образом, что все это требует колоссальных инвестиций.

Привлечение бизнес-инвестиций – главное условие выживания отрасли. По данным Минздрава, благодаря принятому в 2016 году закону о государственно-частном партнерстве, в российском здравоохранении реализуется более 70 подобных проектов с общим объемом инвестиций свыше 60 млрд рублей.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ сказал:

– Только частные инвестиции в медицину в России за последние годы – 120 миллиардов рублей. Они больше, чем государственные инвестиции. Это говорит о том, что государство сейчас заинтересовано в развитии медицинских отраслей, и фармацевтики, и производства медицинского оборудования. Иностранные инвесторы вложили в развитие медицинской индустрии в России 1 млрд евро буквально за последние 2-3 года. Крупнейшие иностранные компании так называемых стран, которые поддержали санкции, открыли здесь свое производство.

В рамках форума представители Сеченовского университета и российского венчурного фонда Primer Capital подписали соглашение о разработке первого потенциального лекарственного препарата для лечения целиакии – наследственной непереносимости глютена.

С репортером ФАН-ТВ пообщался Вадим Тарасов, заведующий кафедрой фармакологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова:

– От 1 до 10 % населения страдают этим заболеванием, в той или иной степени. Наш препарат сейчас заинтересовал российский венчурный фонд Primer Capital, который готов инвестировать достаточно хорошие деньги для того, чтобы мы прошли, вышли на прохождение клинических исследований. По результатам прохождения клинических исследований станет ясно, с какой компанией мы будем сотрудничать для дальнейшего производства этого препарата.

Закон «О телемедицине», принятый в июле этого года, бросил вызов всем отечественным учреждениям здравоохранения. Интерактивные сеансы в форматах «врач – врач» или «врач – пациент» с каждым днем становятся доступнее в разных регионах страны. Ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой:

– Технически мы готовы или, скажем так, готовимся к этому. У нас есть приборы дистанционного снятия основных физиологических показателей. У нас есть приборы оценки изображений. У нас уже есть даже хирургические роботы, когда, в принципе, оператор может находиться за тысячи километров и при помощи манипуляторов производить тончайшие хирургические вмешательства. Не было нормативного поля – сейчас оно появилось. Сейчас мы должны это все переварить, написать, подготовить и принять несколько подзаконных актов-приказов, потому что закон – это общая структура действий, а теперь нужно сделать уже непосредственно этапы этих действий.

Российские фармацевтические компании, Министерства здравоохранения регионов, создатели новейших технологий в области медицины представили свои уникальные проекты. Среди них – робот для отработки навыков реанимации и анестезиологии пятого поколения. Разработка ученых из Казани впервые была запущена в производство в этом году и получила положительные отзывы за рубежом.

Николай Тихонов, руководитель разработки компании «Эйдос-медицина», приехал в Москву из Казани. Он показал корреспонденту ФАН-ТВ необычную новинку:

– Компания «Эйдос-медицина» представляет робота пятого поколения, робота для отработки навыков реанимации и анестезиологии. Включает в себя более 120 функций, таких как интубация, проведение сердечно-легочной реанимации, работа с более чем 50 лекарствами, робот имитирует пот, слезы, у него течет кровь. Мы можем его дефибрировать. Моргает – можем проверить зрачковый рефлекс: увидим, что у него зрачки реагируют, – значит, он нормально функционирует.

– Что за материал?

– Для кожного покрова используется силикон. По тактильным ощущениям он очень похож на кожу. В роботе используются композитные материалы для имитации костно-мышечной структуры и высокой артикуляции. Ни один продукт конкурентов этого не позволяет.

Всеволод Лицко, менеджер по связям с общественностью компании «Генериум» (г. Москва), рассказал о некоторых новых препаратах:

– Компания «Генериум» – это российская компания, она полностью соответствует принципам импортозамещения. И, в частности, производит единственные в мире три фактора свертывания крови для лечения больных гемофилией всех типов. Те препараты, которые раньше поставлялись из-за рубежа для лечения гемофилии, – сейчас это все российского производства.

Сергей Веснин, главный конструктор компании «РТМ-диагностика», кандидат технических наук (г. Москва), тоже показал репортеру ФАНТВ свое изобретение:

– Этот прибор принимает собственное излучение человека в микроволновом диапазоне. То есть, ткани человека излучают электромагнитные волны, и с помощью датчика мы принимаем это электромагнитное излучение, которое излучает человек. Между раундами скрининга прошла маммографию, посмотрела, но там еще нет злокачественного роста, но есть подозрительные участки, есть какие-то предраковые состояния, важно следить за этим процессом. Это для профилактических осмотров, для скрытых воспалительных процессов, для того, чтобы выявить. А дальше требуется уже углубленное исследование и лечение этой проблемы.

Федеральное агентство новостей – информационный партнер I Международного Медицинского Инвестиционного Форума (ММИФ-2017).

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