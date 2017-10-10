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Общество
МИД предупредил российских туристов о забастовках в Бельгии, Франции, Италии и Индии
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    МИД предупредил российских туристов о забастовках в Бельгии, Франции, Италии и Индии

    1:47  10 Октября 2017
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    МИД предупредил российских туристов о забастовках в Бельгии, Франции, Италии и Индии

    Москва, 10 октября. Российским туристам порекомендовали учитывать риски транспортных сбоев при планировании поездок в Италию, Францию, Бельгию и Индию, сообщает пресс-служба департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

    По данным ведомства, сбои в работе общественного транспорта в этих странах возможны из-за забастовок профсоюзов. 

    «Италия. Забастовка работников общественного транспорта в провинциях Рим, Неаполь, Тревизо и Кротоне, — сообщили в МИД РФ. — Франция. Возможны сбои в работе общественного транспорта и некоторых аэропортов в связи с всеобщей забастовкой профсоюзов».

    Помимо этого, проблемы могут возникнуть в Индии и Бельгии.

    Как уточняет пресс-служба Ростуризма, забастовки профсоюзов в Бельгии запланированы на 10 октября, во Франции — на 10-11 октября, в Италии — на 13 октября. 

    Автор: Олеся Волкова
    #туризм #мидрф
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