МИД предупредил российских туристов о забастовках в Бельгии, Франции, Италии и Индии

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Москва, 10 октября. Российским туристам порекомендовали учитывать риски транспортных сбоев при планировании поездок в Италию, Францию, Бельгию и Индию, сообщает пресс-служба департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

По данным ведомства, сбои в работе общественного транспорта в этих странах возможны из-за забастовок профсоюзов.

«Италия. Забастовка работников общественного транспорта в провинциях Рим, Неаполь, Тревизо и Кротоне, — сообщили в МИД РФ. — Франция. Возможны сбои в работе общественного транспорта и некоторых аэропортов в связи с всеобщей забастовкой профсоюзов».

#Бельгия – 10.10 – всеобщая забастовка профсоюзов, возможны сбои в работе общественного транспорта и государственных учреждений pic.twitter.com/a2u4HpzRzF — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) October 9, 2017

Помимо этого, проблемы могут возникнуть в Индии и Бельгии.

#Индия – 14.10 планируются акции протеста в г.Шринагар (Кашмирская долина); возможны сбои в работе общественного транспорта pic.twitter.com/Erot18spwn — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) October 9, 2017

Как уточняет пресс-служба Ростуризма, забастовки профсоюзов в Бельгии запланированы на 10 октября, во Франции — на 10-11 октября, в Италии — на 13 октября.