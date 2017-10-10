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Политика
Запад недоволен прогрессом Украины и начинает терять терпение – Die Welt
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    Запад недоволен прогрессом Украины и начинает терять терпение – Die Welt

    1:45  10 Октября 2017  /обновлено: 1:45  10 Октября 2017
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    Запад недоволен прогрессом Украины и начинает терять терпение – Die Welt

    Берлин, 10 октября. Запад теряет терпение в отношении Украины, власти которой слишком медленно проводят реформы, недостаточно усердно борются с коррупцией и по-прежнему не в состоянии решить кризис в Донбассе. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

    Как отмечает издание, боевые действия в Донбассе все еще ведутся, а Киев по-прежнему не в состоянии предпринять мер, чтобы разрешить сложившийся кризис, что вызывает недовольство западных политиков.

    Кроме того, Киев подвергается давлению не только в международных отношениях, но и внутри страны. Как политики, так и представители гражданского общества обвиняют администрацию президента Петра Порошенко  в слишком медленном реформировании государства. Недовольство также вызывают его действия, которые укрепляют власть олигархов или обогащают лично президента и его команду.

    В переводе статьи в Die Welt, который был приведен RT, отмечается, что регулярные напоминания Киеву со стороны международных экспертов и политиков стали звучать как угроза: «если вы в ближайшем будущем не представите полноценные результаты, то потеряете международную поддержку». Эти заявления звучат на фоне все нарастающих призывов в Европе наладить отношения с Россией – что неизбежно приведет к охлаждению отношений с Украиной.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #украина #порошенко #европа
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