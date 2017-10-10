Выступление Порошенко на совместной пресс-конференции вогнало Эрдогана в сон

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Киев, 10 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал во время выступления своего украинского коллеги Петра Порошенко на совместной пресс-конференции в Киеве. Видеозапись инцидента уже выложена в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как во время речи Порошенко Эрдоган несколько раз зевает, а затем понемногу засыпает. Порошенко, заметив сонливость своего коллеги, несколько раз стучит по стулу, чтобы разбудить его.

Напомним, что турецкий президент прибыл в этот понедельник с официальным визитом в Киев, где провел встречу с Порошенко, пишет «Газета.ru». В ходе встречи были подписаны документы, касающиеся развития двусторонних отношений в 2017-2019 годах.