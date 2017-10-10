Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди
Политика
Выступление Порошенко на совместной пресс-конференции вогнало Эрдогана в сон
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выступление Порошенко на совместной пресс-конференции вогнало Эрдогана в сон

    1:16  10 Октября 2017
    162

    Выступление Порошенко на совместной пресс-конференции вогнало Эрдогана в сон

    Киев, 10 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал во время выступления своего украинского коллеги Петра Порошенко на совместной пресс-конференции в Киеве. Видеозапись инцидента уже выложена в Сети.

    На опубликованных кадрах видно, как во время речи Порошенко Эрдоган несколько раз зевает, а затем понемногу засыпает. Порошенко, заметив сонливость своего коллеги, несколько раз стучит по стулу, чтобы разбудить его.

    Напомним, что турецкий президент прибыл в этот понедельник с официальным визитом в Киев, где провел встречу с Порошенко, пишет «Газета.ru». В ходе встречи были подписаны документы, касающиеся развития двусторонних отношений в 2017-2019 годах.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #порошенко #выступление
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5950

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53062

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91676

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108070

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30226
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        2158
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        5312
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        189
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1506