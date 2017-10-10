Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ивана и Меланья Трамп не поделили титул первой леди
Политика
Позиция Эрдогана по крымскому вопросу не изменит отношения РФ и Турции — Клинцевич
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Позиция Эрдогана по крымскому вопросу не изменит отношения РФ и Турции — Клинцевич

    1:03  10 Октября 2017  /обновлено: 1:04  10 Октября 2017
    267

    Позиция Эрдогана по крымскому вопросу не изменит отношения РФ и Турции — Клинцевич

    Москва, 10 октября. Позиция Анкары по крымскому вопросу не является непреодолимым препятствием для сотрудничества России и Турции. Так первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление Реджепа Эрдогана о «незаконной аннексии» полуострова.

    Клинцевич отметил, что в заявлении Эрдогана по крымскому вопросу для России «нет ничего удивительного». 

    «Турция еще не определилась, продолжая, образно говоря, сидеть на двух стульях. Мы не торопим. Не случайно, что на недавней встрече российского и турецкого президентов этот вопрос не поднимался. На данном этапе он, скажем так, не является непреодолимым препятствием для нашего сотрудничества в Сирии, в решении других мировых проблем», — отметил сенатор.

    При этом, по его словам, «так бесконечно продолжаться не может». Позиция Турции может негативно сказаться на развитии связей Анкары и Москвы.

    Позиция Эрдогана по крымскому вопросу не изменит отношения РФ и Турции — Клинцевич

    Напомним, президент Турции находится с официальным визитом на Украине. В понедельник во время совместного с Петром Порошенко брифинга Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. 

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #турция #порошенко #эрдоган #крым #клинцевич
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5950

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53062

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91676

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108070

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30226
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        2158
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        5312
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        189
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1506