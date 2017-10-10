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Москва, 10 октября. Позиция Анкары по крымскому вопросу не является непреодолимым препятствием для сотрудничества России и Турции. Так первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление Реджепа Эрдогана о «незаконной аннексии» полуострова.

Клинцевич отметил, что в заявлении Эрдогана по крымскому вопросу для России «нет ничего удивительного».

«Турция еще не определилась, продолжая, образно говоря, сидеть на двух стульях. Мы не торопим. Не случайно, что на недавней встрече российского и турецкого президентов этот вопрос не поднимался. На данном этапе он, скажем так, не является непреодолимым препятствием для нашего сотрудничества в Сирии, в решении других мировых проблем», — отметил сенатор.

При этом, по его словам, «так бесконечно продолжаться не может». Позиция Турции может негативно сказаться на развитии связей Анкары и Москвы.

Напомним, президент Турции находится с официальным визитом на Украине. В понедельник во время совместного с Петром Порошенко брифинга Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма.