Эксперт объяснил, что стоит за словами Яроша о «возвращении» Донецка и Луганска

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Киев, 10 октября. Воинственная риторика депутата Верховной рады и бывшего лидера украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрия Яроша во многом вызвана приближающимися выборами президента на Украине. Такое мнение озвучил российский политолог Денис Денисов.

Ранее бывший главарь украинских радикалов выступил с заявлением, в котором пообещал «вернуть» Донецк и Луганск. По словам Яроша, это может произойти 20 апреля 2018 года – в тот же день, когда четыре года назад боевики «Правого сектора»1 напали на блокпост в Славянске.

Официальный Киев отказался комментировать заявление Яроша. Источник в украинском правительстве подчеркнул, что все озвученные бывшим главой «Правого сектора» обещания и даты являются «личными фантазиями Дмитрия Яроша».

В то же время, политолог Денис Денисов полагает, что Ярош таким образом пытается поднять свой рейтинг перед президентскими выборами.

«Всерьез рассматривать заявление Яроша не стоит: это похоже на предвыборный пиар. У него сохранились политические амбиции, и он рассчитывает актуализировать свою персону в СМИ, в информационном поле», — приводит слова эксперта RT.

Напомним, что на выборах 25 марта 2014 года Ярош набрал около 0,7% голосов.

1 Организация запрещена на территории РФ.