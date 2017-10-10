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Судоходство в районе строящегося Керченского моста ограничат на трое суток
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    Судоходство в районе строящегося Керченского моста ограничат на трое суток

    0:37  10 Октября 2017
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    Судоходство в районе строящегося Керченского моста ограничат на трое суток

    Симферополь, 10 октября. Начало транспортировки и установки второй по счету — автодорожной — арки моста в Крым на фарватерные опоры запланировано на 11 октября. На время проведения работ, которые займут трое суток, проход по Керчь-Еникальскому каналу кораблей и судов будет запрещен. Об этом говорится в распоряжении капитана морского порта Керчь.

    Согласно распоряжению, ограничение судоходства в Керчь-Еникальском канале будет действовать с 6 утра 11 октября по 6 утра 14 октября и коснется всех судов, кроме кораблей ВМФ России, кораблей и судов ФСБ и судов-участников транспортной операции.

    Арка автодорожной части моста стала второй, которая будет установлена на фарватерные опоры моста через Керченский пролив. Первая арка была установлена на опоры в конце августа. Мост через Керченский соединит Крым и Краснодарский край. Он станет самым протяженным в России (19 км).

    9 Фото.
    9 Фотографий
    Автор: Олеся Волкова
    #крым #керченскиймост
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