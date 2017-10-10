Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Судоходство в районе строящегося Керченского моста ограничат на трое суток
Спорт
Соцсети сочувствуют сборной Украины, которая не поедет на ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Соцсети сочувствуют сборной Украины, которая не поедет на ЧМ-2018

    0:35  10 Октября 2017  /обновлено: 0:35  10 Октября 2017
    73

    Соцсети сочувствуют сборной Украины, выбывшей из отборочной группы к ЧМ-2018

    Москва, 9 октября. Пользователи соцсетей обсуждают итог отборочного матча к ЧМ-2018 Украина — Хорватия. Украинская сборная потерпела поражение и лишилась возможности приехать в Россию для участия в турнире. Итог матча — 2:0 в пользу Хорватии.

    Несмотря на неплохую оборону в первом тайме, украинская команда не смогла перехватить инициативу у хорватских игроков. Второй тайм принес хорватской команде два безответных гола, забитых Андреем Крамаричем.

    Как украинцы, так и россияне искренне посочувствовали украинским футболистам, лишившимся возможности принять участие в предстоящем чемпионате мира, который летом 2018 года пройдет в России.

    Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко похвалил своих подопечных за неплохую игру в первом тайме, признав, что соперник показал «более высокий класс».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #украина #чм-2018 #хорватия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5950

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53056

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91664

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108065

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30220
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        2094
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        5004
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        185
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1485