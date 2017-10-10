Соцсети сочувствуют сборной Украины, которая не поедет на ЧМ-2018

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Москва, 9 октября. Пользователи соцсетей обсуждают итог отборочного матча к ЧМ-2018 Украина — Хорватия. Украинская сборная потерпела поражение и лишилась возможности приехать в Россию для участия в турнире. Итог матча — 2:0 в пользу Хорватии.

Рад за хорватов! Украинцы достойно бились. Теперь хочу увидеть лично Модрича и Ковачича в Москве! #УкраинаХорватия — Alexander Ivankov (@eledsul) October 9, 2017

Несмотря на неплохую оборону в первом тайме, украинская команда не смогла перехватить инициативу у хорватских игроков. Второй тайм принес хорватской команде два безответных гола, забитых Андреем Крамаричем.

Будет очень жалко если Украина ???????? дальше не пройдёт... #УкраинаХорватия — Ⓜ️àkɔиm (@MaxRoman7) October 9, 2017

Как украинцы, так и россияне искренне посочувствовали украинским футболистам, лишившимся возможности принять участие в предстоящем чемпионате мира, который летом 2018 года пройдет в России.

Всё, мы в Россию на мундиаль не едем???? #УкраинаХорватия — Vlad (@Ukraine_Twi) October 9, 2017

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко похвалил своих подопечных за неплохую игру в первом тайме, признав, что соперник показал «более высокий класс».