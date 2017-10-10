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Россия
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Россия
Минтранс определил, какие вещи можно пронести на борт самолета бесплатно
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    Минтранс определил, какие вещи можно пронести на борт самолета бесплатно

    0:20  10 Октября 2017
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    Минтранс определил, какие вещи можно пронести на борт самолета бесплатно

    Москва, 10 октября. Министерство транспорта России определило нормы бесплатного провоза багажа, а также перечень вещей, которые можно брать в качестве ручной клади при «безбагажных» авиатарифах, сообщает пресс-служба ведомства.

    Изменения, внесенные в Воздушный кодекс, коснулись так называемых «безбагажных» тарифов. Теперь «установлена возможность провоза багажа без взимания дополнительной платы». 

    «Авиакомпаниями теперь предусмотрены следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», — говорится в сообщении ведомства.

    Минимальный вес ручной клади установлен на планке не менее 5 кг на одного пассажира. У перевозчиков есть право увеличить вес на свое усмотрение. 

    Минтранс определил, какие вещи можно пронести на борт самолета бесплатно

    Помимо этого в документе расширен перечень вещей, перевозимых сверх нормы ручной клади. 

    «Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов», — сообщили в Минтрансе, отметив, что теперь в перечень официально внесли еще и рюкзаки, лекарства, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри».

    В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. С другой стороны, телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не попали в перечень в качестве отдельной категории.

    Автор: Олеся Волкова
    #минтранс #авиасообщение #ручнаякладь
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