Путин поручил правительству подготовить доклад о задолженностях регионов РФ

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Москва, 10 сентября. Правительство должно подготовить доклад о задолженности российских регионов перед федеральным бюджетом. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Как сообщает официальный сайт Кремля, доклад должен быть подготовлен до 1 ноября текущего года. Отмечается, что обязательства регионов перед федеральным бюджетом по всем соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов, будут пересмотрены.

Регионы после реструктуризации задолженности должны будут ежедневно вносить платежи в течение семи лет для погашения накопленной задолженности. По данным газеты «Известия», в 2018-2019 года данный платеж составит 5% от накопленных на 1 января 2018 года долгов.