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Новости Сирии
Сирия: центр по обучению русскому языку открыли в Дамаске
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    Сирия: центр по обучению русскому языку открыли в Дамаске

    0:01  10 Октября 2017
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    Сирия: центр по обучению русскому языку открыли в Дамаске

    Дамаск, 10 октября. Центр по координации сотрудничества в обучении русскому языку открыт в понедельник в Университете Дамаска, сообщили в посольстве РФ в сирийской столице.

    В российской дипмиссии отметили, что подобный центр планировалось открыть еще около двух лет назад. Теперь Русскому центру выделили специальное помещение на базе Университета, в задачи которого будет входить координация языкового образования, проведение семинаров и круглых столов как изучающих русский язык сирийцев.

    «Это особенно важно после того, как русский стал одним из основных иностранных языков, изучаемых в сирийских школах, что требует наличия квалифицированных преподавателей», — заявил на церемонии открытия министр высшего образования САР Атеф Наддаф.

    Директор центра Светлана Родыгина, сообщает ТАСС, отметила, что растет число сирийцев, желающих изучать русский язык.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #дамаск #русскийязык
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