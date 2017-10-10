Сирия: центр по обучению русскому языку открыли в Дамаске

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Дамаск, 10 октября. Центр по координации сотрудничества в обучении русскому языку открыт в понедельник в Университете Дамаска, сообщили в посольстве РФ в сирийской столице.

В российской дипмиссии отметили, что подобный центр планировалось открыть еще около двух лет назад. Теперь Русскому центру выделили специальное помещение на базе Университета, в задачи которого будет входить координация языкового образования, проведение семинаров и круглых столов как изучающих русский язык сирийцев.

«Это особенно важно после того, как русский стал одним из основных иностранных языков, изучаемых в сирийских школах, что требует наличия квалифицированных преподавателей», — заявил на церемонии открытия министр высшего образования САР Атеф Наддаф.

Директор центра Светлана Родыгина, сообщает ТАСС, отметила, что растет число сирийцев, желающих изучать русский язык.