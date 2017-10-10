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Россия
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Украина
Киев намерен запретить украинцам ездить в Россию
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    Киев намерен запретить украинцам ездить в Россию

    0:11  10 Октября 2017
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    Киев намерен запретить украинцам ездить в Россию

    Киев, 9 октября. Украинские власти намерены ввести частичный запрет своих граждан на поездки в Россию. Группа депутатов Верховной рады предложила временно ограничить для украинцев въезд в Россию; при этом срок ограничения не указывается.

    Соответствующий законопроект уже был внесен в Раду группой парламентариев: Андреем Немировским и Андреем Шиньковичем из Блока Петра Порошенко, а также внефракционным депутатом Андреем Денисенко.  

    Как отмечает RT, похожий законопроект 6 октября уже был подготовлен СБУ. Однако в документе СБУ речь идет об ограничении визитов для политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления, а также общественных деятелей.

    Эксперты отмечают, что предложенный Радой вариант законопроекта в первую очередь ударит по интересам украинских граждан.

    «Это решение направлено в большей степени против своих граждан — тех, кто проживает на Украине и является потенциальными избирателями», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

    Он подчеркнул, что под ударом окажутся украинцы, выезжающие в Россию на заработки. Таким образом, пострадают и их семьи.

    Аналогичное мнение ранее высказал и директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, заявив, что таким образом Украина наказывает собственных граждан, а не Россию.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #украина #верховная рада
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