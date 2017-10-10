Киев намерен запретить украинцам ездить в Россию

В Избранное

Киев, 9 октября. Украинские власти намерены ввести частичный запрет своих граждан на поездки в Россию. Группа депутатов Верховной рады предложила временно ограничить для украинцев въезд в Россию; при этом срок ограничения не указывается.

Соответствующий законопроект уже был внесен в Раду группой парламентариев: Андреем Немировским и Андреем Шиньковичем из Блока Петра Порошенко, а также внефракционным депутатом Андреем Денисенко.

Как отмечает RT, похожий законопроект 6 октября уже был подготовлен СБУ. Однако в документе СБУ речь идет об ограничении визитов для политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления, а также общественных деятелей.

Эксперты отмечают, что предложенный Радой вариант законопроекта в первую очередь ударит по интересам украинских граждан.

«Это решение направлено в большей степени против своих граждан — тех, кто проживает на Украине и является потенциальными избирателями», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что под ударом окажутся украинцы, выезжающие в Россию на заработки. Таким образом, пострадают и их семьи.

Аналогичное мнение ранее высказал и директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, заявив, что таким образом Украина наказывает собственных граждан, а не Россию.