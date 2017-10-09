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Афины, 9 октября. Страны Евросоюза не готовы участвовать в восстановлении Сирии. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В кулуарах делового саммита ЕС-Евразия-Китай в Афинах Чижов заявил, что сейчас «политической готовности стран-членов ЕС принять полноформатное участие в постконфликтном восстановлении Сирии нет».

По словам дипломата, Евросоюз увязывает свое участие в восстановлении Сирии с началом процесса политического перехода, согласно терминологии, согласованной в Женеве.

При этом Чижов отметил, что все же некоторую помощь Сирии европейские страны оказывают: гуманитарная помощь, финансируемая через ООН, и участие в международной группе поддержки друзей Сирии, сообщает РИА Новости.