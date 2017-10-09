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Россия
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Новости Сирии
Сирия: ИГ под Дейр эз-Зором перебрасывает части на фланг перед САА, сдавая позиции SDF
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    Сирия: ИГ под Дейр эз-Зором перебрасывает части на фланг перед САА, сдавая позиции SDF

    23:39  9 Октября 2017
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    Сирия: ИГ под Дейр эз-Зором перебрасывает части на фланг перед САА, сдавая позиции SDF

    Лондон, 9 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) перебрасывают силы с фронта «Демократических сил Сирии» (SDF) в направлении позиций САА в районе Дейр эз-Зора. Об этом сообщает базирующая в Лондоне организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

    По ее данным, боевики ИГ отходят с позиций перед силами SDF, укрепляя фланг, на котором располагаются части САА. Сообщается о том, что боевики покинули несколько деревень на восточном берегу реки Евфрат, в то же время, укрепив фланг в направлении сирийских частей.

    Напомним, что боевики ИГ стремятся сохранить важные для их террористической группировки нефтяные месторождения в районе Дейр эз-Зора. Особое внимание террористы уделяют обороне районов городов Дейр эз-Зор, Сальхиях, Маррат и Хашам.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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