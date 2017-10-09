Сирия: ИГ под Дейр эз-Зором перебрасывает части на фланг перед САА, сдавая позиции SDF

В Избранное

Лондон, 9 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) перебрасывают силы с фронта «Демократических сил Сирии» (SDF) в направлении позиций САА в районе Дейр эз-Зора. Об этом сообщает базирующая в Лондоне организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

По ее данным, боевики ИГ отходят с позиций перед силами SDF, укрепляя фланг, на котором располагаются части САА. Сообщается о том, что боевики покинули несколько деревень на восточном берегу реки Евфрат, в то же время, укрепив фланг в направлении сирийских частей.

Напомним, что боевики ИГ стремятся сохранить важные для их террористической группировки нефтяные месторождения в районе Дейр эз-Зора. Особое внимание террористы уделяют обороне районов городов Дейр эз-Зор, Сальхиях, Маррат и Хашам.

1 Организация запрещена на территории РФ.