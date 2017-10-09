Сирия: шесть мирных граждан погибли при авиаударе коалиции по Ракке

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Ракка (Сирия), 9 октября. Шесть членов одной семьи были убиты в результате авиаудара, нанесенного силами коалиции, возглавляемой США, в сирийском городе Ракка, сообщают сирийские СМИ.

Как сообщает Fars News Agency, ссылаясь на данные СМИ, подконтрольных террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), американские истребители нанесли авиаудары по жилым районам города Ракка.

В результате погибли шесть человек, еще четверо получили ранения. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи.

1 Организация запрещена на территории РФ.