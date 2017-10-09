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Россия
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Сирия: шесть мирных граждан погибли при авиаударе коалиции по Ракке
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    Сирия: шесть мирных граждан погибли при авиаударе коалиции по Ракке

    23:27  9 Октября 2017
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    Сирия: шесть мирных граждан погибли при авиаударе коалиции по Ракке

    Ракка (Сирия), 9 октября. Шесть членов одной семьи были убиты в результате авиаудара, нанесенного силами коалиции, возглавляемой США, в сирийском городе Ракка, сообщают сирийские СМИ. 

    Как сообщает Fars News Agency, ссылаясь на данные СМИ, подконтрольных террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), американские истребители нанесли авиаудары по жилым районам города Ракка

    В результате погибли шесть человек, еще четверо получили ранения. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи.

    Сирия: шесть мирных граждан погибли при авиаударе коалиции по Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #иг #игил #ракка #исламскоегосударство #коалициясша
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