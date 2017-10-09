Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ

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Москва, 9 октября. В случае необходимости, Совет Федерации России готов до конца года разработать и внести поправки в действующее законодательство, расширяющее список иностранных агентов за счет СМИ. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее сообщалось, что Совету Федерации было рекомендовано подготовить поправки в закон об иностранных агентах, расширив список организаций, подпадающих под это определение. После внесения в закон новых поправок, иностранными агентами могут быть признаны как СМИ, так и физические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

В частности, американским будет предложено зарегистрироваться в новом качестве иностранных агентов.