Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ
Россия
Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ

    23:17  9 Октября 2017
    41

    Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ

    Москва, 9 октября. В случае необходимости, Совет Федерации России готов до конца года разработать и внести поправки в действующее законодательство, расширяющее список иностранных агентов за счет СМИ. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

    Ранее сообщалось, что Совету Федерации было рекомендовано подготовить поправки в закон об иностранных агентах, расширив список организаций, подпадающих под это определение. После внесения в закон новых поправок, иностранными агентами могут быть признаны как СМИ, так и физические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

    В частности, американским будет предложено зарегистрироваться в новом качестве иностранных агентов.

    «Если есть такая необходимость, то мы готовы оперативно разработать и внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Технически это возможно сделать до конца года», – подчеркнул Климов.

    Автор: Антон Зарубин
    #иностранный агент #сми #совфед
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5946

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53056

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91653

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108061

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30218
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52   9 Октября 2017
        1378
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1950
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        4319
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        178