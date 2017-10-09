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Россия
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Экономика
Саудовская Аравия объявила о рекордном сокращении экспорта нефти 
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    Саудовская Аравия объявила о рекордном сокращении экспорта нефти 

    23:13  9 Октября 2017
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    Саудовская Аравия объявила о рекордном сокращении экспорта нефти 

    Эр-Рияд, 9 октября. Саудовская Аравия намерена рекордно сократить поставки нефти в ноябре, сообщает пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.

    Как заявил представитель министерства, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) осуществит «крупнейшее сокращение поставок в своей истории».

    Как сообщает RT, ожидается сокращение экспорта нефти на 560 тыс. баррелей в сутки — до 7,15 млн баррелей ежесуточно.

    Саудовская Аравия объявила о рекордном сокращении экспорта нефти 

    Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что жесткая политика США в адрес России не повлияет на планы Эр-Рияда развивать сотрудничество с Москвой по всему спектру направлений.

    Автор: Олеся Волкова
    #нефть #саудовскаяаравия
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